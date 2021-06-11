На Тернопільщині 19-річна дівчина хотіла звести рахунки із життям

Нещастя трапилося 11 червня о 7.35. Бригада швидкої виїжджала у с. Соборне Тернопільського району, до 19-річної пацієнтки.

Дівчина захотіла звести рахунки із життям. Вона взяла гострий предмет і порізала собі ліве передпліччя. Що штовхнуло дівчину до такого кроку, наразі не відомо.

– З метою суїциду дівчина порізала собі ліве передпліччя. Із різаною раною лівого передпліччя юну пацієнтку, після оперативно наданої медичної допомоги, доставлено у психоневрологічну лікарню, – повідомляє генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.