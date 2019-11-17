На Тернопільщині знову вогонь забрав два життя

17 листопада о 09 год. 19 хв. до заліщицьких рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку у с. Печорна Заліщицького району. Про це повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

За 10 хвилин вогнеборці були на місці виклику, та приступили до гасіння. Горіли речі домашнього вжитку в приватному житловому будинку, площа пожежі становила 25м. кв. Вже о 9.39 пожежу повністю ліквідували.

В будинку виявили тіла власника 1937 р.н. та його дружини 1943 р.н.

Причину виникнення пожежі та загибелі людей встановить слідство.

На місці працював підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій, 5 чоловік особового складу та 1 одиниця спеціальної техніки.