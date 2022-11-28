Тернопільські податківці виграли у судах справи на 184,4 млн гривень

Упродовж десяти місяців цього року судові органи розглянули 588 справ, у яких однією зі сторін виступала податкова служба Тернопільщини. Як повідомили в управлінні правового забезпечення ГУ ДПС у Тернопільській області, на користь податкового відомства винесено 343 рішення на суму 184,4 млн гривень. Водночас суб’єкти господарювання виграли 245 справ на суму 81,2 млн гривень.

За позовами платників податків до органів ДПС про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень юристи служби відстояли 33 спори на суму понад 128,7 млн гривень.

Загалом із початку року на розгляді у судах різних інстанцій перебувало 1089 справ на суму 941 млн гривень.