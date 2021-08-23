Як і 150 років тому: на Тернопільщині стоголосий хор заспівав “Ще не вмерла Україна” (відео)

Щоб утворити хор, зібрали аматорів із чотирьох сусідніх сіл.

У селі Денисів на Тернопільщині хор заспівав пісню, яка 150 років тому ще не була гімном України. Саме тоді “Ще не вмерла Україна” вперше публічно виконали на Галичині. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Тепер, щоб утворити стоголосий хор, зібрали аматорів із чотирьох сусідніх сіл. Слухачами стали тисячі учасників сільського фестивалю обжинків “Фест Господар”.

“Прапор, гімн – це якраз є ті речі, які сьогодні об’єднують державу. І ми сьогодні маємо максимально популяризувати наш прапор, наш гімн для того, щоб більше переймалися духом і любили свою державу”, – зазначив народний депутат (фракція “Партія “За майбутнє”) Іван Чайківський.