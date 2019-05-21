Омолодження дерев у Тернополі подібне на заготівлю деревини (фотофакт)

Одночасно з масовим нищенням зелених зон Тернополя, іде два рази на рік «омолодження» при якому калічаться сотні дерев. Ми кільки років поспіль ставимо це питання перед міським головою п. Надалом. Таке дике ставлення та безвідповідальність обурює тернополян. Але змін немає. Омолодження подібне на заготівлю деревини. Ніхто не може пояснити мотивів того дикого дійства. Здається це перетворилося на використання бюджетних коштів у повному обсязі.

Мушу нагадати тим від кого залежить ця процедура, що у цивілізованому світі до дерев відносяться шанобливо. На кожне дерево заведено паспорти. Без проекту, схеми ніхто не має право обрізати дерева. Відношення до дерев можна порівняти з відношенням до людей, бо саме вони дають нам можливість жити.

Будемо ще раз ставити це питання перед мером, щоби восені омолодження відбувалося фахове, за правилами, без загибелі дерев.

Додаю фото. вул. Текстильна. Голова ГО «ЕКОАЛЬЯНС» О. Філь

20.05.2019р.

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