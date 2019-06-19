У Тернополі чемпіонка світу Лілія Проць проводить безкоштовні заняття з людьми “золотого віку”

Біля Тернопільського ставу, на острові «Чайка», в парку імені Тараса Шевченка чемпіонка світу з пауерліфтингу Лілія Проць проводить БЕЗКОШТОВНО ранкову “Руханку” для отримувачів послуг Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг).

Руханка – це заняття на вуличних тренажерах, скандинавська ходьба, гімнастика по Норбекову, заняття з різним інвентарем та багато іншого. А ще Лілія проводить індивідуальні консультації, якщо є протипоказання чи проблеми зі здоров’ям, то підбирають вправи, які не будуть протипоказані!)

Отож, любі друзі, готуємо свій спортивний одяг та гайда займатись спортом, адже, у здоровому тілі – здоровий дух! Тернопільський міський територіальний центр запрошує до себе людей “Золотого віку”!

Ми знаходимось за адресою: Лисенка,8.

Конт. Тел. 22-02-62