На Тернопільщині за минулу добу стались три ДТП, в яких загинула одна людина, а ще четверо постраждали

5 грудня на дорогах Тернопільщини сталось аж три дорожньо-транспортні пригоди. На жаль, через одну з них перестало битися серце 31-річного тернополянина, який загинув під с. Озерна Зборівського району. Крім нього в лікарні опинились ще двоє людей, які перебували в автомобілях що зіткнулись.

Аналогічні аварії стались під м. Борщів та у с. Мшанець Зборівського району, які на щастя, обійшлись без смертей.

Близько 22.00 годин на об’їзній дорозі м. Борщів відбулось зіткнення автомобілів «Renault 5» та «Audi Q5». Через цю аварію в лікарні опинилась 33-річна місцева жителька.

Буквально через півтора години зіткнулись «Daewoo Nexia» та «Lexus es 350», які не розминулись проїжджаючи с. Мшанець Зборівського району. В цій ДТП найбільше дісталось 39-річному водію «Daewoo Nexia», жителю м. Тернопіль. Для того, щоб дістати потерпілого з машини, рятувальникам довелось застосовувати спеціальні інструменти. Чоловіка з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в Зборівську районну лікарню.