На Тернопільщині мама з двома маленькими синочками ледь не загинули у власному будинку

Подія сталась 8 грудня в с. Глинна Козівського району. Близько 01.00 годин до Козівської районної лікарні госпіталізували 30-річну жінку та її двох синочків 2016 та 2019 років народження. Лікарі встановили діагноз «Отруєння чадним газом». Очевидці кажуть, що ймовірно мама з дітьми отруїлися через несправність газової плити у власному будинку. На разі, стан потерпілих задовільний, загрози їх життю немає.

Нагадаємо, нещодавно в Козові мама з дочкою ледь не загинули у власному будинку. Подія сталась 4 грудня в м. Бережани. Близько 10.00 годин до Бережанської районної лікарні з діагнозом «Отруєння чадним газом» були госпіталізовані 48-річна жінка та її 7-річна дочка.

Симптоми отруєння чадним газом:

– головний біль (самий ранній симптом);

– блювота;

– запаморочення;

– біль у грудях;

– дратівливість;

– сплутаність свідомості;

– порушення координації рухів;

– синюшний або яскраво-червоний відтінок шкіри;

– втрата свідомості.

Найчастіше отруєння побутовим і чадним газом відбувається серед дітей, залишених без належного нагляду, сплячих людей і людей, що знаходяться в стані наркотичного або алкогольного сп’яніння.

Отруєння газом вкрай небезпечне.

Головним принципом долікарської медичної допомоги (лише за умов, що немає жодної можливості отримати кваліфіковану допомогу) при отруєнні чадним газом є негайне усунення джерела надходження чадного газу. Ні в якому разі не можна запалювати світло або вогонь, тому що це може спровокувати вибух. У приміщенні необхідно відкрити вікна для свіжого повітря.

Постраждалого необхідно якнайшвидше винести або вивести (якщо він не втратив свідомість) на повітря та викликати «швидку».

Найважливіше – негайно, якщо є підозра на те, що погіршення самопочуття викликано отруєнням чадним газом, звернутися по кваліфіковану допомогу до медичного закладу! Якщо допомогу не надано своєчасно, то хворий може загинути. Слід пам’ятати що своєчасне надання допомоги лікарем значно підвищить шанси на виживання, одужання.