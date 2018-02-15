На Тернопільщині запрацює потужна вітрова електростанція

Перші спроби для розвитку та популяризації альтернативних джерел енергії, а саме – вітрових електростанцій, роблять на ТзОВ «Зборівська птахофабрика», де влітку 2017-го встановили два вітряки. Їх потужність складає 1 320 кіловат в годину, а це значно більше, ніж споживає підприємство, тому електроенергією, яку продукують вітряки, можуть користуватися й жителі Зборова.

«Стратегія чистої енергії має підтримуватися як на державному, так і на місцевому рівнях. І якщо на обласному та місцевому рівнях солідарні в цьому питанні, то є проблема в відповідних інституціях, котрі займаються транзитом електроенергії, – тобто обленерго», – каже голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

За його словами, цей проект, котрий реалізовується Зборівською птахофабрикою, буде покликаний виробляти щонайменше 2,5 млн. кіловат електроенергії.

«Сподіваюся, що найближчим часом ми налагодимо алгоритм, який дозволить займатися такими проектами без особливих ускладнень. Тим більше, що це не перший проект в Зборові. Зараз подібний проект реалізовується в Лопушанах Зборівського району. Маю надію, що невдовзі ми також вийдемо з ініціативою подібних проектів по всій області і будемо працювати над тим, щоб Тернопільщина стала регіоном альтернативної енергетики. Більше того, будемо заохочувати суб’єктів господарювання йти цим шляхом, адже це шлях до альтернативної енергетики, продукування екологічно-чистої енергії, використання природного ресурсу, а також можливість створення нових робочих місць», – підкреслив голова ОДА.

«Сьогодні вітрові електростанції є одним з найвигідніших альтернативних джерел енергії, адже вони займають мало місця і легко вписуються в будь-який ландшафт, а також відмінно поєднуються з іншими видами господарства. До того ж енергія вітру, на відміну від викопного палива, невичерпна»,- додав керівник району Ігор Яворський.

Довідково: У 2017 році для власних потреб забезпечення електричною енергією збудована Зборівська вітрова електростанція. З цією метою, відповідно до розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 04 січня 2018 року №10-од «Про продаж товариству з обмеженою відповідальністю „Зборівська птахофабрика” земельної ділянки на території Зборівської міської ради Зборівського району», товариство з обмеженою відповідальністю „Зборівська птахофабрика” придбало земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,22 га з кадастровим номером 6122610100:01:001:1940 для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії за межами населеного пункту на території Зборівської міської ради Зборівського району за ціною 101 797,00 гривень (сто одна тисяча сімсот дев’яносто сім гривень 00 копійок), визначеною на підставі експертної грошової оцінки земельної ділянки.

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