Понад чотири тисячі книг зібрали працівники Тернопільської бібліотеки для бійців АТО

Понад чотири тисячі різноманітних книг зібрали працівники Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки для військових із нашого міста, які служать у зоні АТО.

Всеукраїнська акція під назвою “Бібліотека українського воїна” проводиться вже третій рік поспіль.

Активісти із 14-ти волонтерських організацій усієї країни допомагають пересилати книги у зону АТО для українських захисників.

Також зібрані видання поповнюють фонди бібліотек, що розташовані на підконтрольних територіях Донецької та Луганської областей. За цей час до акції долучилися понад 200 тернополян.

Завідувачка відділу міського абонементу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки Тетяна Ковалькова розповіла:

”Координатор акції- Наукова бібліотека України ім. Я. Мудрого. Як співкоординатор акції наша книгозбірня стала центром збору книг різноманітної тематики для військових окремоїартилерійської бригади м. Тернополя.

Ми щиро дякуємо всім тернополянам за долучення до акції “Бібліотека українського воїна і сподіваємось, що книга допоможе нашим військовим на Сході.”

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