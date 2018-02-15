У Тернополі відзначили День хворого

11 лютого Вселенська Католицька Церква святкує День хворого. У цей час вірних закликають не бути байдужими до тих, хто опинився на лікарняному ліжку. Саме в 26 Всесвітній День хворого волонтери молодіжної комісії Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ, разом з волонтерами та капеланом парафії святої великомучениці Теклі, що знаходиться на території ТМКЛ №2, о. Андрієм Дахимом відвідали хворих та поділилися з ними своєю посмішкою, увагою, булочками та образками, – повідомляє сайт закладу.

У спеціально виділених місцях у відділах священик разом з недужими, медиками та волонтерами молились Молебень на оздоровлення. Отець Андрій зачитав присутнім звернення Папи Франциска з нагоди 26 Всесвітнього Дня хворого та своїми добрими словами розради підтримав усіх, хто тимчасово нездужав.