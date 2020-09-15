У Бережанах лікарня могла б зекономити половину суми на захисних щитках при закупівлі у виробника

Бережанська центральна районна лікарня підписала два договори на постачання захисних щитків на 35 тис. грн із ТОВ «Діамант-Фарм». Про це стало відомо з сайту закупівель Prozorro.

Угоди підписали 19 серпня і 4 вересня на суми по 17,5 тис. грн. Згідно з кожною, замовили по 100 щитків, де ціна за одиницю становить 175 грн без ПДВ.

Ціна в закупівлях на захисні щитки дуже відрізняється, наприклад, у Тернопільській області відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Золотниківської сільради замовив щитки по 100 грн, а освітяни Бердичівської міської ради на Житомирщині купили щитки по 36 грн. Ціна залежить і від суми закупівлі, і від виробника.

У Бережанській центральній районній лікарні нам повідомили, що виробником щитків, які їм постачає «Діамант-Фарм», є компанія «Капітал», модель не вказана. Вибір саме цих щитків уповноважена замовника в Prozorro Ірина Добрянська пояснила їх якістю, яку всі хвалять.

Фірма «Капітал» із Дніпропетровської області майже не продає на Prozorro, наприклад, у серпні постачала невелику кількість захисних щитків освітянам по 72 гривні. На їх сайті вказано, що вони виготовляють засоби індивідуального захисту для промисловості.

Менеджер компанії повідомив, що для медиків вони роблять легші за вагою захисні щитки, усі моделі коштують по 72 грн з ПДВ. Тобто, якби лікарня замовила їх у виробника, то за ті ж самі кошти могла б купити удвічі більше щитків.

У київському ТОВ «Діамант-Фарм» відмовились коментувати ціну щитків по телефону, лише за письмовим офіційним запитом. Власницею фірми є зареєстрована в Херсонській області Мирослава Холова. Загалом Бережанська лікарня, за даними Clarity, підписала з цією фірмою десять договорів на понад 860 тис. грн. Наприклад, на респіратори Бук-3 з клапаном по 55 грн.