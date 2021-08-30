На Тернопільщині судитимуть матір, яка душила власних дітей

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жительки м.Тернопіль, що у власній квартирі намагалась вбити малолітніх доньку та сина (ч. 3 ст. 15, п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

Слідством встановлено, що 5 червня 2021 року, близько 8 години ранку жителька обласного центру, діючи з прямим умислом, спрямованим на вбивство своєї малолітньої дочки, за допомогою поліетиленової торби, одягнутої на голову дитини,перекрила доступ кисню до дихальних шляхів й утримувала її в такому положенні. Дівчинку врятувала бабуся, відтягнувши матір від дочки, а медики швидкої вчасно надали необхідну допомогу постраждалій. Зараз життю та здоров’ю дівчинки нічого не загрожує.

У той час, поки надавали допомогу постраждалій, мати накинулась і на молодшого сина, проте сусіди, що збіглись на крики дитини та бабуся завадили скоїти непоправне. У хлопчика експерти констатували ушкодження у вигляді садна навколо шиї, яке за ступенем тяжкості належить до легкого.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.



