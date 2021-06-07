Картина тернопільського митця встановила новий ціновий рекорд України

На аукціоні “Золотое сечение”, який проходив у столиці 1 червня, був проданий пейзаж під назвою ” Золота ніч” авторства Івана Марчука за рекордні для України 96,8 тисяч доларів.

Як йдеться в публікації, картина була виставлена з приватної колекції митця. Цей лот є рекордним за вартістю серед українських художників, який був проданий на вітчизняному аукціоні за всю його історію. Відомо, що за витвір мистецтва вели боротьбу сім колекціонерів.

Саме ж полотно – рекордсмен, виконане акрилом у неповторній манері так званого “пльонтанізму” в період коли творчий розквіт майстра досягав свого піку. Безпосередньо на полотні зображений захід сонця над українським селом. Також варто відзначити, що дана композиція є знаковою у всій творчості майстра.

До цього часу, найвищою публічно фіксованою ціною на одну із робіт Марчука була сума в 56,1 тисячу доларів, яка була встановлена влітку минулого року на цьому ж столичному аукціоні. Тоді з молотка пішов натюрморт під назвою “Човни цвітом поросли”.