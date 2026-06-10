«У кущах живуть цілими сім’ями»: і у Тернополі люди скаржаться на стихійне поселення біля будинку (відео)

Жителі будинку у Тернополі на вулиці Торговиця, 4 у Тернополі скаржаться на групу людей, які, за їхніми словами, оселилися у зеленій зоні поблизу багатоповерхівки. Мешканці стверджують, що ситуація триває вже тривалий час і створює серйозний дискомфорт для людей.

За словами тернополян, у кущах між каштанами ночують як дорослі, так і діти. Люди розповідають про антисанітарію, неприємний запах, витоптані клумби та розкидане сміття. Також мешканці заявляють про випадки зникнення білизни зі шнурів для сушіння та спроби сторонніх осіб потрапити до під’їздів.

«Вдень вони десь ходять, а вночі живуть у кущах. Провітрити квартиру неможливо через сморід. Двір засмічений, клумби витоптані та засрані», – розповідають жителі будинку.

За словами мешканців, вони неодноразово зверталися до поліції, однак, як стверджують, результату це не дало. Правоохоронці пояснюють, що не можуть вжити заходів, якщо особи не вчиняють правопорушень.

Люди просять міську владу, правоохоронців та соціальні служби звернути увагу на проблему та знайти законний механізм її вирішення.