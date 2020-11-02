У вісьмох районах області найбільша заборгованість по зарплатах

У Тернопільській обласній державні адміністрації відбулася селекторна нарада з питань виплат заробітних плат. Представники райдержадміністрації доповіли про стан в районах.

Наразі найбільша заборгованість залишається: у Заліщицькому, Бучацькому, Борщівському, Зборівському, Монастириському, Теребовлянському, Кременецькому та Підволочиському районах.

«Для того, щоб не залишати людей без заробітної плати, ми будемо шукати кошти, які можна буде використати з інших резерві. Відтак до кінця року ми плануємо погасити усі заборгованості серед виплат», – зазначає Володимир Труш.

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації дав доручення погасити заборгованості. Також, як наголосив Володимир Труш, до прийняття нового закону про децентралізацію та ліквідацію райдержадміністрації, усім будуть виплачені заробітні плати.