Успішні тернопільські випускники: Іван Зима – головний лікар Рівненської обласної клінічної лікарні

26 червня в Тернопільському державному медичному університеті відбувся випускний вечір, а це означає, що українська медицина отримала ще одне покоління чудових молодих та енергійних лікарів, відданих своєму фаху.

Звісно, велика кількість людей щороку покидають університет і в подальшому в кожного з них долі складаються по-різному. Сьогодні хочемо розповісти про одного з випускників ТДМУ, нині головного лікаря Рівненської обласної клінічної лікарні, хорошого чоловіка і батька, а ще просто цікаву людину – Зиму Івана Ярославовича.

Про кар`єрний шлях успішного лікаря далі в інтерв’ю:

* Народився: 09.07.1974 р. в с. Угриньківці Заліщицького району

* Освіта: У 1991 р. закінчив Заліщицьку середню школу і відразу вступив на лікувальний факультет Тернопільського державного медичного інституту, який закінчив 1997 року за спеціальністю «Лікувальна справа».

* Звання: кандидат медичних наук, заслужений лікар України

* Улюблений колір: синій

* Життєве кредо: «Тільки вперед!» та «Стався до людей так, як хочеш, щоб вони ставились до тебе»

• Чому Ви обрали саме медицину?

– Це зародилось ще з шкільних років. Десь в період 9-10 класу. Я працював санітаром у Тернопільському обласному госпіталі для інвалідів. З цих часів мені сподобалось допомагати людям, бути корисним для когось. А ще я не уявляю життя без постійного спілкування.

• Ніколи Вас не лякали труднощі, через які Ви проходили? Бувало таке, що хотіли змінити свою професію?

– Думок про іншу професію ніколи не було. Зовсім не мати на своєму шляху труднощів не цікаво – все стає якимсь таким монотонним, людина розхолоджується і не може себе зорганізувати. У нормі життя як парабола: є моменти піднесення, а за ними приходять проблеми, які ставить перед тобою життя і оточуючі. Втім, їх не лише необхідно, а й цікаво вирішувати, адже успішний результат знову окриляє і приносить радість.

• Розкажіть про найцікавіший випадок у своїй роботі?

– Виділити щось одне неможливо. Кожна людина – це вже цікавий випадок, це індивід! Пам’ятаю зі студентських років таку фразу: «Лікар лікує не лише хворобу, а й людину з хворобою». Хочу сказати, що іноді будувати тактику потрібно не лише за загальними принципами і протоколами, а ще намагатись знайти спільну мову з пацієнтом, дізнатись про нього з духовної точки зору. Досить часто це чи не найбільше допомагає в лікуванні. Взагалі, для мене найкраще відчуття, коли зміг допомогти людині і вона тобі просто вдячна, вона щаслива і тебе теж переповнює позитивна енергетика.

• Чи важко поєднувати улюблену роботу з адміністративною діяльністю?

– З кар’єрним ростом все менше і менше часу став приділяти лікарський діяльності, а більше адміністративній. Часто згадую ті перші роки роботи, ті перші чергування. І розумію, що це найкращі роки життя, коли ти тільки все пізнаєш, робиш висновки, порівнюєш реальність практики і теорії. Навіть трохи сумую за цим.

• Чим Ви займаєтесь у вільний час?

– Люблю велоспорт. Нарешті настало літо і вже знову почав кататись. Також обожнюю читати, особливо сучасну українську літературу. Захоплений творчістю Люко Дашвар.

• Що приносить найбільше задоволення?

– Найбільше задоволення приносять успіхи дітей.

• Ви маєте свій секрет успіху? Якщо так, то розкажіть?

– Секрету, мабуть, ні. Але хочу сказати, якщо поряд з тобою надійні друзі, можна подолати все. Досягнути будь-яких вершин.

• Що можете побажати майбутнім лікарям?

– Не дивлячись на ті труднощі і ситуацію, яка зараз склалася у нашому суспільстві та державі, все ж наполегливо здобувати нові знання, не боятись перешкод, сміливо їх долати. Не жалкувати про те, що обрали професію лікаря, адже вона одна з найкращих. І ніколи, ні при яких обставинах, не «бруднити честь білого халата», як би це банально не звучало.

Спілкувалася: Вікторія Українець

Обличчя ТДМУ – Faces of TSMU