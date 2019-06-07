Навіщо чортківчанин Володимир Добрянський заліз на 40-метрову вежу костелу

До 100-річчя Чортківської офензиви. Дослідження старшого наукового працівника Володимира Добрянського місце знаходження розриву 76-мм шрапнельного снаряду в вежі Чортківського костелу св. Станіслава. – пише Адмін Муз, демоструючи фото Володимир Добрянський на вершині Костелу.

На запитання, чим він там займається, Володимир відповів, що перевіряє роботу реставраторів чи дослідженнями, :

…обстежую балістичні дані траєкторії руху артснаряду 76-мм гармати, яка 100 років тому випадково влучила у башту костела…

