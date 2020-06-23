Небезпечний шлях: на дорогу у Тернопільській області постійно падають старі тополі (відео)

Дорога – не на балансі села, тому просто зрізати небезпечні дерева неможливо.

Жителі села Ланівці у Тернопільській області мають проблему небезпечної дороги – уздовж неї нависають старі дерева, які раз у раз падають. Однак шлях – не на балансі села, тому просто зрізати небезпечні дерева неможливо.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Дорога, біля якої ростуть тополі, з’єднує два села – Ланівці та Тулин. Місцеві вважають її небезпечною, бо з обох боків над нею нависають старі дерева.

Для пенсіонерки Світлани Грис поїздка на велосипеді цією дорогою закінчилася несподіваним ударом гілляки по голові, від якого жінка упала і забилася.

Водії машин, які щодня проїжджають цією дорогою, моляться на вітер, щоб не дмухнув у цю мить і не повалив дерева.

“Перед машиною падали (дерева – ред.). Дуже небезпечно”, – розповів Микола Богів, житель Ланівців.

Дерева падали і на майстерню фермера Ярослави Бідульки, яка знаходиться на початку шляху. Чоловік оббивав пороги різних інстанцій упродовж кількох років. За його словами, це виявилося безрезультатно. Дорога знаходиться за межами села, а чия – так і не дізнався. Коли ж людям терпець увірвався і вони зрізали з десяток тополь, то фермеру надіслали штраф, який він тепер оскаржує в суді.

“(Оштрафували на – ред.) пів мільйона. Оштрафували мене, бо я є власник. Так ніби. Тому вони оштрафували і дали на суд. А та тополя – ні на паливо не годиться, ні на матеріал не годиться”, – розповів Ярослав Бідулька.

Селяни переймаються, бо погода останнім часом ускладнилася: буревії виривають дерева з корінням. Тому написали скарги у Борщівську райадміністрацію, щоб обстежили небезпечну ділянку. Однак у чиновників усе не просто і не швидко. Спершу, кажуть, треба розібратися, хто балансоутримувач узбіччя.

“Питання дещо є складним, тому що потрібно визначити, чия це ділянка дороги і до кого вона належить, в чиїй компетенції розглядати це питання”, – зазначила Тетяна Фаринюк, керівник відділу юридичного та організаційного забезпечення Борщівської РДА.

У РДА кажуть, що на розгляд скарги у них є місяць. Створити комісію, яка б остежила дерева, зараз не можуть, бо ніби не вистачає повноважень.