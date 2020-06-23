19:10 | 23.06.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

На Збаразькому кільці чоловік видерся на рекламний щит і намагається себе спалити

Irena 0 Views Прокоментуй!

Близько 18:00 год сьогодні на Збаразькому повороті, що на масиві Східний, невідомий чоловік видерся на рекламну конструкцію з ціллю самогубства. Як повідомляють очевидці, чоловік має намір себе спалити.

Він видерся на металеву конструкцію із каністрою, з якої облив себе пальним. Навколо шиї був зашморг.

Незабаром до самогубця піднявся поліцейський, якому вдалося переконати чоловіка спуститися.

Бігборд відключили від електропостачання.

Наразі чоловік перебуває під наглядом поліції.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *