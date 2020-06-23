Близько 18:00 год сьогодні на Збаразькому повороті, що на масиві Східний, невідомий чоловік видерся на рекламну конструкцію з ціллю самогубства. Як повідомляють очевидці, чоловік має намір себе спалити.

Він видерся на металеву конструкцію із каністрою, з якої облив себе пальним. Навколо шиї був зашморг.

Незабаром до самогубця піднявся поліцейський, якому вдалося переконати чоловіка спуститися.

Бігборд відключили від електропостачання.

Наразі чоловік перебуває під наглядом поліції.