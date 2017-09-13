Небезпека поряд: тернополян атакують шершні і змії

За минулу добу рятувальники області надавали допомогу жителям області, які потерпали від небезпечного сусідства з представниками дикої природи.

Так, 12 вересня, вони мали шість схожих викликів. Жителі сіл Острів та Довжанка Тернопільського району, Збручанське та Цигани Борщівського району, Звенигород Бучацького району скаржились на шершнів, які завелись на горищах житлових будинків. В м. Тернополі людям не давали спокою шершні, які звили гніздо між панелями багатоквартирного житлового будинку по вул. Петлюри, 10.

Бійці аварійно-рятувального загону спеціального призначення обласного УДСНС полювали на двох змій посеред м. Тернополя. Змії пролізли в магазин побутової хімії, що по вул. Шептицького, 28.

Небезпечних «сусідів» рятувальникам вдалось вилучити та вивезти в природний осередок.