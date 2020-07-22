Над чим працює муніципальна варта Чорткова?

Чимало часу працівники муніципальної варти Чортківської міської ради приділяють розгляду заяв та скарг громадян у врегулюванні спірних питань.

«Муніципали» постійно проводять роботу щодо підтримання благоустрою в місті, слідкують за дотриманням правильного ведення торгівлі, проводять профілактичну роботу з власниками продовольчих магазинів щодо продажі неповнолітнім спиртних напоїв та тютюнових виробів тощо, – повідомляють у міській раді.

До прикладу, протягом місяця працівники муніципальної варти склали 27 протоколів про адміністративне правопорушення, з яких: 7 – за неправильне поводження з твердими побутовими відходами (здебільшого такі порушення фіксуються тоді, коли мешканці будинків заповнюють контейнери будівельними відходами); 6 – за нескошені трави на прибудинковій території; 2 – за проведення будівельних робіт без відповідних дозволів; 5 – за паркування транспортних засобів на тротуарах; 3 – за незаконну торгівлю; 1 – за неналежне утримання домашніх тварин; 3 – за спалювання трави, листя та різного сміття.

«Головне наше завдання – навести порядок на вулицях, слідкувати за дотримання мешканцями правил благоустрою, не допускати стихійної торгівлі тощо. Щодня розглядаємо письмові заяви та скарги, усні звернення, патрулюємо вулиці міста», – розповів начальник муніципальної варти Назарій Пиптик.

Окрім того, працівники муніципальної варти є постійними членами робочих груп та комісій у сфері архітектури та містобудування, земельних спорів, несуть відповідальність за порядок видалення зелених насаджень у Чорткові.