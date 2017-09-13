Регіональні списки – на наступних виборах: позиція політиків Тернопільщини

Форумом “ВиБОРИ: нові правила”, що відбувся у Тернополі 12 вересня, команда Центру UA розпочала другий етап всеукраїнського туру “ЗміниТИ”, однією з цілей якого є підтримати прийняття виборчих правил, що запустять зміну політичних еліт в Україні.

Якими мають стати правила виборів, аби перезапустити політичну систему? Хто має визначати місця у партійному списку: київські лідери партій чи виборці в багатомандатних регіональних округах? Про це та інше команда ЗміниТИ подискутувала з політиками Тернопільщини.

Депутат-мажоритарник від Тернопільщини, член фракції “Самопоміч” Тарас Пастух, що був членом робочої групи під головуванням спікера Андрія Парубія, яка мала підготувати узгоджений законопроект щодо виборчої реформи, зазначив:

Після обговорення на фракції депутати “Самопомочі” домовилися підтримати законопроект № 1068-2, який впроваджує реальну пропорційну систему з регіональними відкритими списками. Ця модель змушує політиків працювати по всій області, а не в своєму маленькому окрузі. Це суттєва альтернатива мажоритарці, яка фактично викривлює результати волевиявлення. При пропорційній системі з відкритими списками кожна партія буде зацікавлена в сильних кандидатах з хорошою репутацією.

Представники всіх політичних сил, які брали участь в заході – ВО “Свобода”, Громадянська позиція, Батьківщина, Самопоміч та Блок Петра Порошенка “Солідарність” – підтримали ідею обмеження політичної реклами та депутатської недоторканності.

З усіх варіантів система з регіональними відкритими списками – найбільш досконалий варіант, ніхто не сумнівається, що треба ліквідовувати систему, коли половина обирається по мажоритарці, а друга – по закритих списках, це є конфлікт інтересів. На мажоритарці працює система гречки, система бруківки. У межах більшого регіону організовувати підкуп буде важче, але можливо. Тому якщо ми в законодавстві не обмежимо серйозно вплив коштів, то будемо мати серйозні перекоси, треба звести майже до нуля рекламу, борди, – зауважив Петро Ландяк, голова депутатської фракції у міській раді, Громадянська позиція.

Підсумовуючи результати форуму, виконавча директорка ГО “Центр UA” Інна Борзило акцентувала, що позиції політиків Тернопільщини щодо реформи виборчого законодавства та впровадження пропорційної системи з відкритими регіональними списками на виборах до Верховної Ради розділяють більше 2000 представників місцевого самоврядування, регіональних осередків політичних партій, малого та середнього бізнесу, які брали участь у відповідних консультаціях в рамках туру “ЗміниТи”.