Чому в Збаражі сьогодні було неспокійно (фото)

У Збаражі, поблизу залізничної колії, проводили командно-штабні навчання. Про це у мережі Фейсбук повідомляє секретар Збаразької міської рад Роман Напованець.

Згідно легенди внаслідок просідання залізничної колії зійшла з рейок цистерна з аміачною водою, яка перевернулася та стався частковий влив речовини (6 тон), загинуло двоє людей, а ще 8 отруєні парами аміаку. Служби цивільного захисту працювали над ліквідацією навчальної ситуації.

Варто зазначити, що учасники навчань справилися з поставленою задачею) Хлопці з ДСНС та начальник Ігор Ваверчак молодці особливо! Але вчитися ніколи не зайве, – пише Роман Напованець.