Нелюд з Тернополя вбив та пограбував стареньку, яка надала йому прихисток

За принципової позиції прокурорів Вінницької обласної прокуратури Вінницький апеляційний суд залишив без змін вирок Немирівського районного суду, яким жителя Тернопільської області засуджено до 15 років позбавлення волі.

Його визнано винуватим у вчиненні розбою та умисного вбивства.

У серпні 2013 року засуджений приїхав з Тернополя у с. Куна Гайсинського району. На вулиці чоловік зустрів 79-річну місцеву жительку і повідомив їй неправдиву інформацію про себе – видумані обставини свого перебування у даному населеному пункті та, зловживаючи її довірою, залишився проживати у неї в будинку. За час спільного проживання зловмисник дізнався про матеріальні статки потерпілої та, не маючи іншого джерела для свого існування, вирішив вчинити на неї розбійний напад з метою заволодіння майном жінки та її грошовими коштами.

Реалізуючи задумане, перебуваючи в будинку потерпілої, застосовуючи до людини похилого віку фізичну силу, засуджений силоміць зв’язав їй руки за спиною та наніс кулаком удари по голові та обличчю аби дізнатися де лежать гроші. Жінка відмовилась видати належні їй кошти. Тоді злочинець наніс потерпілій кілька ударів пательнею по голові, від яких жінка померла на місці події.

Далі зловмисник, з метою власного злочинного збагачення, обшукав будинок небіжчиці та заволодів належними їй речами – мобільним телефоном, годинником й грошовими коштами на загальну суму 1 тис. 497 грн, якими розпорядився на власний розсуд.

Злочинцю вдалося непомітно залишити місце події та переховуватися від органів досудового розслідування впродовж 10 років, аж до його затримання під час проведення оперативно-розшукових заходів.

Прокурори у суді першої та апеляційної інстанцій довели умисність дій засудженого. Суду було надано беззаперечні докази винуватості чоловіка.

За матеріалами Тернопільської обласної прокуратури