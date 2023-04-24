Візьміть до уваги! Мобільні шахраї крадуть гроші, блокуючи номер мобільного

«Покращив» мобільний зв’язок та інтернет мешканець обласного центру. Він оплатив за шахрайську послугу понад 30 тисяч гривень

До тернополянина зателефонував невідомий та представився оператором мобільного зв’язку. Розповів, що здійснює перевірку задля покращенням мобільного інтернету. Попросив абонента ввести на телефоні комбінацію цифр, та повідомити код, який прийде в повідомлені. Він виконав усі цмови, а невдовзі виявив відсутність мобільного зв’язку. Допоки чоловік зрозумів, що картку заблоковано і відновив зв’язок, шахрай зумів зняти залишок з його картки та ще відкрити нову кредитну і викрасти з неї 20 тисяч гривень.

Чоловік звернувся з заявою до поліції. Правоохоронці встановлюють усі деталі шахрайства.

Поліцейські наголошують: захистіть телефонний номер, який прив’язаний до банківського рахунку. Зараз смартфон є цифровим гаманцем, а іноді — навіть терміналом з приймання карток. Отже, той, хто встановить контроль над телефонним номером, зможе контролювати і банківські рахунки власника цього номера. Більшість громадян прив’язує свій номер телефону до банківських карток та до сторінок у соцмережах, що дає можливість зловмисникам отримати доступ до банківського рахунку.

Не використовуйте цей номер у соцмережах, оголошеннях та для контактів з клієнтами. Краще перейти на контракт з мобільним оператором; відключити послугу віддаленої заміни сім-карти у свого мобільного оператора; встановити пін-код на сім-карту зі складним 8-значним паролем та пароль блокування телефону; зареєструватися в онлайн-кабінеті мобільного оператора.

Тримайте в секреті логін на пароль до онлайн-кабінету мобільного оператора, смс-коди операторів; puk-код та серійний номер cім-картки.

Будьте пильними!