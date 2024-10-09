Хвилина мовчання на честь Андрія КАРПЮКА

Андрій КАРПЮК, 36-річний захисник України. Народжений 2 березня 1988 року у селі Шушківці на Тернопільщині, Андрій виріс серед мальовничої природи, змалку пізнаючи цінність рідної землі. Його життєвий шлях привів його до Тернополя, де він став відомим як добрий сім’янин і талановитий працівник.



Коли країна покликала, Андрій без вагань став до лав захисників. Андрій проявив себе як відповідальний і мужній воїн.



“Він бачив перемогу, він її відчував і з охотою йшов до війська. Він був настроєний на перемогу…”, – згадує сусідка Оксана.



17 серпня 2023 року Андрій героїчно загинув, рятуючи побратима. Його подвиг – це приклад самовідданості та любові до ближнього.



За свою мужність Андрій КАРПЮК посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.



Андрій залишив маму, дружину Оксану і доньку. Його поховали 23 серпня 2023 року, в День прапора України, на Алеї Героїв у Тернополі.

За інф. Тернопільської міської ради