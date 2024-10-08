06:52 | 10.10.2024
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Пантеон Героїв 

Підтвердилася смерть захисника Ігоря Бориса з Тернопільщини

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І знову трагічна звістка… 

Біля населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області 06 червня 2024 року загинув військовий нашої громади – БОРИС Ігор Олегович,17.02.1996 року народження, житель села Цебрів Цебрівського старостинського округу Озернянської громади, повідомляють у селищній раді.

16 липня 2024 року тіло загиблого БОРИСА Ігоря Олеговича, було евакуйоване, 04 жовтня 2024 року тіло загиблого було ідентифіковано в КУ «Запорізьке обласне бюро судово-медичної експертизи».

У скорботі низько схиляємо голови перед світлою памʼяттю Героя та висловлюємо співчуття, спільно розділяючи біль втрати з рідними та близькими Захисника України, який до останнього подиху віддано боронив рідну землю.

 

Слава Герою України!🕯️

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