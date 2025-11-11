Вірменська криниця Язловця: незвичайне археологічне відкриття на Тернопільщині

У Язловці, відомому туристичному магніті Тернопільщини, виявлено унікальну пам’ятну таблицю вірменської криниці, яку досі мало хто помічав. Пам’ятка, що датується XVII століттям, стала об’єктом уваги команди «Україна Інкогніта», яка вперше змогла зафіксувати та показати її широкому загалу.

Розташована неподалік колишнього вірменського храму, збудованого ще в 1551 році, «Вірменська криниця» не схожа на звичайні джерела. Вона представляє собою складну гідроспоруду, де вода, перш ніж потрапити у чавунну трубу, накопичується у великому підземному резервуарі. Цей резервуар прихований від людського ока в мурованій споруді, що виглядає, як звичайний сільський погріб.

Щоб дістатися до прихованої частини криниці, потрібно подолати зачинені двері. Тільки кільком щасливцям вдалось побачити, що заховано всередині: різьблену плиту з написами латиною та вірменською мовами. Напис на плиті повідомляє, що джерело збудував вірменин Акоп у 1611 році разом із братом Степаном, а також вказує рік реконструкції — 1787.

Таблиця прикрашена орлом з розпростертими крилами, під яким зображено хрест, декорований рослинним візерунком. Це єдине на сьогодні таке виявлення фундаційної таблиці в Україні, що має відношення не до храмів чи замків, а до криниці. Для Язловця це нове археологічне відкриття, що додає ще більше значення місцевим історичним пам’яткам.

Відомо, що Язловець і раніше був відомий своєю вірменською спадщиною, і різьблене оздоблення костелу, брами «старого» замку та інших пам’яток також приписують вірменським майстрам цього регіону. Дослідники вважають, що їхня майстерність у роботі з каменем була безпрецедентною для того часу.

Це відкриття не лише додає нового інтересу до туристичних маршрутів Тернопільщини, а й є важливим внеском у збереження історичної спадщини України. Тепер кожен, хто відвідає Язловець, може познайомитися з цією дивовижною пам’яткою архітектури та дізнатися більше про вірменське культурне та архітектурне надбання Поділля.