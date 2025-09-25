Оголошено підозри двом водіям на Тернопільщині через аварії з жертвами та травмами

Тернопільська обласна прокуратура повідомила про підозру двом водіям, винуватцям дорожньо-транспортних пригод, у яких одна людина загинула, а інша отримала серйозні травми.

Перша трагедія сталася 21 грудня 2024 року

Водій автомобіля «Ford Focus Electric» наїхав на 93-літнього пішохода, який переходив дорогу по автодорозі Т20-02 поблизу садового товариства «Казка» Великобірківської селищної ради. Пішохід отримав численні травми та помер через три дні в лікарні. Водій, який вчинив наїзд, отримав підозру за ч. 2 ст. 286 КК України, що передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого.

Друга подія сталася 4 грудня 2024 року

Водій рейсового автобуса Mercedes-Benz Sprinter, який рухався з Рівного до Івано-Франківська, наїхав на жительку села Білокриниця Кременецького району. Жінка переходила дорогу поза пішохідним переходом і отримала численні тілесні ушкодження. Водієві автобуса також повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України.

Розслідування обох аварій триває. Слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області та Кременецького РУП активно працюють над встановленням обставин ДТП.