Тернополянин Костянтин Гоголь – переможець World Championship 2025 IDSA зі спортивних бальних танців

Юний Тернополянин Костянтин Гоголь разом зі своєю партнеркою Софією Янко із міста Стрий вибороли дві перемоги на World Championship 2025 IDSA зі спортивних бальних танців. Юні танцюристи стали чемпіонами світу одразу в двох категоріях європейської програми – Юніори 2 та Молодь 1. Повідомляє тернопільська міська рада.

Костянтин – учень 10 класу Тернопільської загальноосвітньої школи №19, Софія – дев’ятикласниця Стрийського ліцею «Гімназія імені митрополита Андрея Шептицького». Незважаючи на відстань між рідними містами, юні танцюристи вже майже три роки наполегливо тренуються разом, демонструючи відданість і дисципліну. Ця перемога – результат щоденної праці, сили волі та любові до танцю.

Пишаємось чемпіонами та бажаємо їм нових досягнень на світовій арені