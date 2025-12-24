Тернопільська «Зоринка» – перший український хор, який заспівав у Сенаті Італії та на «Радіо Ватикан»

Народна хорова капела «Зоринка» з Тернополя вперше заспівала у Сенаті Італії та на «Радіо Ватикан». Поїздка відбулася за ініціативи директорки хорової школи «Зоринка» Анжели Доскоч, а підготовка до заходу тривала близько чотирьох місяців.

У Римі колектив супроводжував Божественну літургію в Соборі Святої Софії – одному з найвизначніших храмів Української Греко-Католицької Церкви за кордоном. Також на запрошення «Радіо Ватикан» літургійний спів хору транслювали в онлайн-режимі із Собору Святого Петра під час меси та після її завершення.

На запрошення української діаспори «Зоринка» виступила також в Сенаті Італії, де виконала різдвяні колядки, зокрема всесвітньо відомий «Щедрик». Це – перший випадок, коли український хор виступив на « Радіо Ватикані» і в італійському парламенті.

За підсумками поїздки італійський Сенат нагородив учасників хору бронзовими пам’ятними медалями «За опір». Відзначимо, народна хорова капела «Зоринка» цьогоріч відзначає 45-річчя з дня заснування.