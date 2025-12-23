Молодий, відважний, відданий Україні, – на війні загинув захисник Олександр Гоцалюк з Тернопільщини

19 грудня 2025 року загинув наш Захисник, Герой — Гоцалюк Олександр Олександрович, житель міста Хоростків, повідомляють у міській раді.

Олександр народився 19 червня 2003 року. До 9 класу навчався у заводській школі міста Хоростків, згодом продовжив навчання у Гусятинському коледжі за спеціальністю «Менеджмент».

Не закінчивши навчання пішов на строкову військову службу , з 01.12.2021 року — у місті Мукачево.

Повернувшись з армії, деякий час працював на підприємстві «Інтерформ Захід», згодом — на ДП ДГ «Подільське», однак, керуючись почуттям обов’язку, 17 травня 2025 року підписав контракт та став до лав захисників України.

Олександр виконував бойові завдання як оператор безпілотних літальних апаратів 2 екіпажу БПЛА 2 взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 1 роти ударних БпАК 3 батальйону безпілотних систем військової частини А4742.

Він загинув від поранень не сумісних з життям при виконанні бойового завдання у районі н.п. Варварівка, Запорізька область, внаслідок ураження ворожим дроном типу FPV .

Молодий, відважний, відданий Україні — Олександр до останнього подиху захищав нашу свободу і майбутнє. Його ім’я назавжди залишиться в пам’яті громади та в історії боротьби за незалежність!

У полеглого Героя залишилися батьки, троє братів і сестра.

23 грудня Хоростків зустрічатиме траурний кортеж із тілом Героя, який прибуде з боку Гримайлова орієнтовно о 14:30 годині. Просять жителів громади виходити з лампадками до центральної дороги. Чин парастасу відбудеться сьогодні 23 грудня о 18:00 год в Будинку культури цукрового заводу, а похорон завтра — 24 грудня о 11:00 год. Про можливі зміни повідомимо окремо! Згідно з розпорядженням міського голови Степана Гладуна, 23 та 24 грудня 2025 року у Хоростківській територіальній громаді оголошено Дні жалоби.