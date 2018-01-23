Організації Аграрної партії Тернопільщини та Хмельниччини побраталися на Збручі           

Аграрії відзначили 99-ту річницю проголошення Акту Злуки українських земель, що був засвідчений Універсалом про об’єднання УНР і ЗУНР в єдину Велику Україну.

На річці Збруч, по якій у 1919 році проходив кордон між Україною та її західними землями, хмельницькі і тернопільські аграрії зустрілися з нагоди Дня Соборності. Делегації представників Аграрної партії двох сусідній областей утворили символічний ланцюг єднання на межі Волочиського та Підволочиського районів. Разом виконали гімн України, а на мосту зав’язали стрічки з колосками.

«Майже 100 років тому нація возз’єдналася після століть штучного поділу. – зазначив голова Тернопільської організації Аграрної партії Іван Чайківський. – Сьогодні ми згадуємо ті події та розуміємо, наскільки важливо, щоб держава була монолітною. Бо цьому вчить нас історія. Німеччина, яка після 2-ї світової війни возз’єдналася аж у листопаді 1989 року буквально за пару років стала домінуючою країною в Європі та світі, виступивши однією з засновниць Європейського союзу. До речі, це теж об’єднання країн заради кращого життя в них. Інший (протилежний) приклад – Корея. Дві держави єдиної нації. Але без об’єднання одна становить реальну загрозу світовому співтовариству».

«Хіба це не реальні приклади, які мають навчити нас розуміти роль єдності нації? – риторично запитав присутніх Іван Адамович.

Політик наголосив, що сьогодні «ми відтворюємо воістину історичну подію, яка через возз’єднання призвела до нашої незалежності».

В свою чергу, керівник Аграрної партії Хмельниччини Сергій Іващук наголосив, що сьогоднішні процеси в світі ставлять все нові виклики і, безумовно, всім потрібно адаптуватися, щоб Україна була житницею не тільки Європи, а й всього світу.

Участь в заході взяли майже 300 партійців з обидвох областей.