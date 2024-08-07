Як допомогти волонтерам під час війни
Ваша допомога під час війни дуже важлива. Вона рятує життя та наближає перемогу.
Щоб вона була найбільш ефективною дотримуйтесь цих простих правил:
Найкраща допомога сьогодні — грошова, але надсилайте гроші лише перевіреним волонтерським організаціям та на офіційні рахунки Нацбанку.
Довіряйте запитам на допомогу лише від тих людей, яких ви знаєте особисто. Якщо людина вам не знайома – перевірте її. Для цього –– напишіть в приватні повідомлення, попросіть ваших спільних знайомих розповісти про неї тощо. Якщо не можете перевірити – краще віддайте гроші перевіреним фондам.
Якщо маєте власне авто, повідомте про свою готовність допомогти у волонтерські центри. Не їдьте допомагати самотужки. Пам’ятайте, коли ви дієте хаотично, ви створюєте перешкоди в роботі військових та комунальних служб.
Якщо ви відгукнулись на публікацію в соцмережі, уточніть у автора повідомлення, чи є цей запит актуальним:
- дізнайтесь – “що”, “де” та “як” ви можете зробити;
- отримайте контактний номер телефону, щоб бути на зв’язку без інтернету;
- узгодьте координацію;
- комунікацію краще вести в приватних повідомленнях, а не публічно.
Якщо ви допомогли, обов’язково повідомте про це автора запиту. Напишіть йому, подзвоніть і попросіть зафіксувати те, що запит виконано.
Не поширюйте запити інших людей просто так. Публікуючи чийсь запит на своїй сторінці, то берете на себе зобов’язання його відслідкувати, координувати допомогу та повідомити, коли запит буде виконано. Не поширюйте зайвої інформації, якщо ви не готові брати на себе таке зобов’язання.
Якщо ви можете запропонувати:
- їжу
- ліки
- паливо
- устаткування
- місце проживання
- послуги логістики
не пишіть про це в соцмережах. Краще зверніться до волонтерських центрів у вашому місті і запропонуйте свої послуги, вказавши “що”, “де” і “як” ви готові надати.
Якщо ви все ж опублікували пропозицію в соцмережі самостійно, обов’язково вкажіть, коли вона перестане буде актуальною.
Не вводьте в оману тих, хто потребує допомоги.
Якщо ваші родичі та знайомі мають ресурси для допомоги, допоможіть їм організуватись, спираючись на поради цієї пам’ятки.
Підтримуйте одне одного. Якщо людина робить помилки – не критикуйте. Краще допоможіть – спокійно поясніть як краще допомагати.
Поширюйте цю довідку усім, хто хоче допомогти.
Зберігайте спокій та будьте терплячими. Дякуйте всім, хто допомагає. Ваша работа важлива. Ми переможемо.