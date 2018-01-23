Віктор Овчарук: «Акт Злуки – волевиявлення народу, яке заклало підвалини єдиної держави!»

Уже традиційно одну із найважливіших та визначальних подій в історії нашої держави – річницю проголошення Акту Соборності українських земель – тернополяни та хмельчиччани відзначають на колишньому кордоні, який розділяв ЗУНР та УНР.

99 років тому, у далекому 1919 році у цей самий день на Софіївській Площі в Києві було проголошено злуку Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки.

Колони з представниками духовенства, влади, народних депутатів, депутатів обласних, районних рад, громадськості, військовослужбовців з боку Тернопільщини (Гусятин) та Хмельниччини (Чемерівський район) зустрілися на мосту та обмінялися короваями.

Було з’єднано в один стяг два кольори державного прапора – жовту частинку та синю. Під час урочистостей, які цьогоріч відбувалися у Гусятині, хвилиною мовчання присутні пом’янули Героїв Небесної Сотні, вояків, які поклали життя, захищаючи цілісність та соборність України, усіх, хто боровся за незалежність нашої держави.

Священнослужителі склали спільну молитву за єдину, соборну та вільну Україну.

«22 січня 1919 року українські землі об’єдналися в одну державу, – наголосив, звертаючись до присутніх, голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук. – Майже 100 років тому сталося те, про що наші прадіди мріяли століттям. І Збруч став символічною рікою єднання. На жаль, недовго проіснувала наша держава у ті роки. Але це волевиявлення народу заклало підвалини створення, розбудови єдиної держави, стало символом об’єднання України. Це був загальний орієнтир – адже саме у національній єдності запорука поступу та розвитку. Дуже символічним є те, що уже упродовж багатьох років на ріці єднання ми спільно вшановуємо такі важливі віхи нашої історії.».

Відзначення Дня Соборності України завершилося святковим концертом, у якому взяли участь творчі колективи з обох областей.

Нагадаємо, минулого року урочистості до Дня Соборності України відбувалися у Підволочиську.