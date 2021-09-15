У Тернополі усі охочі зможуть безкоштовно вивчати китайську мову

Опанувати одну з найпопулярніших мов світу за найкоротші терміни та абсолютно безкоштовно – унікальна можливість для всіх, хто цікавиться китайською мовою та культурою, подорожує, мріє навчатись в Китаї чи розвивати власний бізнес! Навчатимуть носії мови – викладачі Шеньянського педагогічного університету. Щоб стати учасником освітніх курсів, потрібно заповнити ґуґл-форму на офіційному сайті ТНПУ за покликанням https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdasQ9zer7WYN…/viewform