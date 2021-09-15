10:00 | 15.09.2021
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Афіша Тернополя 

У Тернополі усі охочі зможуть безкоштовно вивчати китайську мову

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Відтепер усі охочі зможуть безкоштовно вивчати китайську мову у тернопільському педуніверситеті

Опанувати одну з найпопулярніших мов світу за найкоротші терміни та абсолютно безкоштовно – унікальна можливість для всіх, хто цікавиться китайською мовою та культурою, подорожує, мріє навчатись в Китаї чи розвивати власний бізнес! Навчатимуть носії мови – викладачі Шеньянського педагогічного університету. Щоб стати учасником освітніх курсів, потрібно заповнити ґуґл-форму на офіційному сайті ТНПУ за покликанням👉https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdasQ9zer7WYN…/viewform

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