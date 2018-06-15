З ким одружуються на Тернопільщині

У 2017р. в області відділами державної реєстрації актів цивільного стану зареєстровано 6025 шлюбів. Порівняно з 2016р. кількість шлюбів збільшилася на 50 одиниць.

Майже всі шлюби (96,4%) були укладені між громадянами України. Рідше жителі області брали шлюб із громадянами інших держав. У 2017р. 186 громадянок нашої країни віддали перевагу іноземцям, а саме: 97 українок поєднали свою долю з громадянами країн Європи, 72 – з громадянами країн Азії, 12 – з громадянами країн Африки та 5 – з громадянами країн Америки.

Серед 27 громадянок інших країн, яких обрали наречені з України, 8 – громадянки Російської Федерації; по 3 – Білорусі, Молдови та Польщі.

Також в області зареєстровано 3 шлюби між громадянами інших країн, з них 1 – між громадянами однієї країни (Конго (Браззавіль)) та 2 – між громадянами різних країн, а саме громадяни Нігерії та Сьєрра–Леоне одружились відповідно з громадянками Ірландії та Сполучених Штатів Америки, – повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.