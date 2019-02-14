Родина тернопільського мера Сергія Надала зароблятиме на виборах у Тернополі?

17 рекламних площин, рішенням виконавчого комітету міської ради, нещодавно вирішили демонтувати у Тернополі. Йдеться про білборди, які розміщувалися на земельній ділянці зліва та справа двоаркового мосту на вул. Б. Хмельницького. Разом з тим мерія продовжує давати дозволи на розміщення реклами наближеним до влади підприємцям.

Так в кінці січня виконавчий комітет дав фізичній особі-підприємцю, а по сумісництву рідному брату дружини міського голови, Богдану Вербовому дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою вулиця Є. Коновальця. У вересні 2018 року виконком уже погоджував цьому підприємцю розміщення рекламних споруд за цією адресою, а також на вул. Живова. В серпні минулого року Богдану Вербовому погодили діяльність на вул. Лесі Українки – вул. А. Манастирського; на вул. Б. Хмельницького та на Проспекті Злуки. Чимало дозволів швагро мера отримував у 2017 році.

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою вул. Гетьмана І. Мазепи, 21 у грудні минулого року отримав Володимир Кришталовський – близький родич (брат) директора комунального підприємства мерії«Тернопільбудінвестзамовник» Романа Кришталовського.

Володимир є співзасновником ТОВ «Максима-Т» і ТОВ «Іноваційна група «Нова генерація». До речі, «Іноваційна група «Нова генерація» є засновником товариства з обмеженою відповідальністю «СІО», 17% до статутного капіталу якого вніс Богдан Вербовий, про якого ми згадували вище.

«СІО», згідно офіційних реєстрів займається допоміжним обслуговуванням наземного транспорту. Зважаючи, що передвиборча агітація в розпалі, площі під рекламу окупляться підприємцям …

Поділіться:











загрузка...