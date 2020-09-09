Поліція наполягла: садочки Чортківської громади знову закриті

У понеділок, 7 вересня, Чортківська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з ініціативи Володимира Шматька дозволила роботу дошкільних навчальних закладів на території Чортківської об’єднаної громади (до 10 дітей у групі). Міський голова запропонував членам комісії піти назустріч батькам, які попри встановлену урядом «червону зону» змушені продовжувати працювати та не мають з ким вдома залишити маленьких дітей.

Втім вчора, 8 вересня, до Чортківської міської ради надійшов лист від районного відділу поліції із вимогою закрити садочки. Більше того, правоохоронці вчора попередили всіх керівників дитячих садочків Чортківської громади про адміністративну відповідальність у випадку невиконання їхньої вимоги.

Що передбачають ці протоколи?

Протоколи складають за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Нею передбачено чітку відповідальність за порушення правил карантину. Таке порушення тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень і на посадових осіб – від 34 тисяч гривень до 170 тисяч гривень.

Що було б у разі продовження роботи садочків?

Начальник Чортківського районного відділу поліції Анатолій Мельник зазначив: «Якщо садочки продовжили б роботу у період дії «червоної зони» карантину і хтось з дітей захворів би на коронавірус – на керівника ДНЗ чекала би кримінальна відповідальність».

Що вирішила комісія?

Тому вже сьогодні, 9 вересня, відбулось ще одне позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Чортківській міській раді, де прийняли рішення знову закрити дитячі садочки на час дії «червоної зони» на території нашої громади, тобто поки що до 21 вересня.