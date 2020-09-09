«Рекомендую місцевій владі перестати гратись у «котики-мишки» і не жартувати з карантином», – Олексій Станько

Через абсурдність та недолугість рішень як Кабінету міністрів України, так і місцевої влади Тернополя з її випускними парадами та святкуваннями Днями міста зараз у Тернополі обмежують права і свободи громадян.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Тернопільської обласної організації політичної партії «Громадянський рух “Хвиля”» Олексій Станько.

– У навчальних закладах міста правоохоронці перейшли до штрафування вчителів та директорів шкіл через організацію та проведення навчального процесу. Абсурд! Неконституційні обмеження уряду, що дають надмірні повноваження правоохоронцям і незаконно порушують права та свободи громадян, мають бути скасовані. Це небезпечний прецедент, який має бути усунений і більше не повторитись. Не можна знищувати законність, прикриваючись необхідністю. Коронавірус пройде, а авторитаризм залишиться. Демократичні держави, зокрема Південна Корея, Тайвань, продемонстрували значно кращі результати, ніж, наприклад, авторитарний Китай. Тому, на мою думку, держава має застосовувати ефективні засоби, а не абсурдні заборони, які демонструють режим “всесильної руки”, – написав Олексій Станько.

Голова обласного осередку партії «Хвиля» також підкреслив, що від рішень місцевої влади страждають представники бізнесу, освітяни та звичайні громадяни.

– А нашій місцевій владі наполегливо рекомендую перестати гратись у «котики-мишки» з мешканцями і не жартувати з карантином. Припинити дозволяти публічні масові заходи. В результаті, як бачимо, страждають представники малого бізнесу, вчителі, і звичайні громадяни, – резюмував Станько.