У дружини військовополоненого з Тернополя шахрай видурив понад 160 тисяч гривень

Зі слів потерпілої, у лютому цього року прийшло сповіщення про те, що її чоловік – військовослужбовець ЗСУ перебуває у полоні. Тривожною новиною тернополянка поділилася з рідними, а через деякий час їй зателефонував знайомий сестри, котрий на даний час теж мобілізований та перебуває у зоні бойових дій, із пропозицією посприяти швидшому звільненню полоненого. Жінка вхопилася за цю «рятівну соломинку» і без зайвих роздумів погодилася прийняти допомогу. Щоправда, «добродій» назвав ціну послуги – 150 тисяч гривень. Не роздумуючи, тернополянка перерахувала на банківську картку обумовлену суму, згодом погодилася допомогти коштами на пальне та придбання дрона, віддавши ще 12 тисяч гривень.

З березня минуло понад вісім місяців очікувань, проте в жодних списках обміну військовполонених її чоловіка не було, хоча той, хто отримав 150 тисяч гривень винагороди, переконував, що чекати доведеться не довго. Жінка, зрозумівши, що її обдурили, прийшла із заявою до поліції. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські закликають жителів області, чиї рідні у полоні чи зникли безвісти, не приймати ніякої допомоги від невідомих осіб, особливо, коли йдеться про те, що за послуги потрібно платити гроші. Пам’ятайте, в Україні вирує нова хвиля шахрайства, яка пов’язана зі звільненням полонених українських захисників та пошуком зниклих безвісти. Аферисти видають себе за волонтерів, журналістів, представників державних структур, військових формувань та обіцяють швидке звільнення, важливу інформацію чи навіть організацію дзвінка з рідними. Не довіряйте їм, а тим більше – не платіть грошей.

Якщо вам надійшли підозрілі пропозиції «допомоги» за винагороду, звертайтеся до Координаційного штабу, Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ і негайно повідомляйте про такі факти поліцію.

Задля безпеки ніколи не передавайте особисті дані незнайомцям та не публікуйте конфіденційну інформацію у соцмережах, навіть у приватних повідомленнях; остерігайтеся будь-яких фінансових пропозицій, пов’язаних із «визволенням» чи «допомогою»; пам’ятайте: офіційні державні органи та волонтерські організації ніколи не беруть грошей за допомогу або надання інформації.