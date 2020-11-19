“Ніхто не каже депутатам не співпрацювати з міським головою. Навпаки – співпрацюйте!” – Іван Сороколіт

Дізнався від кількох колег-депутатів, що Сергій Надал нарозповідав усім депутатам міської ради, що “Сила Людей” планує поводитись по-хамськи, заважати працювати і зривати сесію.

Я то думаю чому вчора на сесії частина здавалось би адекватних народних обранців поглядала на нас як на мавпочок в зоопарку і мовчки голосували шкідливі рішення про позбавлення себе своїх ж депутатських прав у той час як могли їх підсилити.

Про те, що жодна політична сила не проявила бажання виступити з подякою тернополянам за довіру і вітальним словом з нагоди початку роботи, взагалі мовчу.

Дуже надіюсь, що більша частина колег швидко прийде до тями, в хорошому розумінні, і буде працювати депутатами тернополян, а не депутатами Сергія Надала.

Ніхто не каже депутатам не співпрацювати з міським головою. Навпаки – співпрацюйте! Але там, де це корисно для громади, України і в рамках суспільної моралі.

Я лиш застерігаю не піддаватись його маніпуляціям, провокаціям, відвертій брехні і не зайти в невідворотні залежності. Бо потім буде пізно.

Депутат тернопільської міської ради Іван Сороколіт