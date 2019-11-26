На Тернопільщині врятували чоловіка, який замерзав на узбіччі дороги поза селом

Як би не випадкові перехожі, то хто зна, чи дожив би 46-річний житель села Підгайчики Теребовлянського району до сьогоднішнього ранку. Близько 19.00 годин 25 листопада, посеред дороги, що з’єднує села Семенів та Підгайчики, жителі с. Семенів знайшли чоловіка, який лежав та не подавав ознак життя. Стараючись надати йому допомогу, люди виявили, що останній знаходився в стані сильного алкогольного сп’яніння та не міг нічого про себе сказати. Було прийнято рішення викликати швидку. Медики, які прибули на місце події госпіталізували потерпілого з діагнозом «Загальне переохолодження, алкогольне сп’яніння» до терапевтичного відділення Теребовлянської районної лікарні.

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