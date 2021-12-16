17:01 | 16.12.2021
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Тернопільщина 

Тернопільські спортсмени стали чемпіонами світу з універсального бою

tata 0 Views Прокоментуй!

Збірна України посіла перше командне місце на чемпіонаті світу з універсального бою. Такі змагання з 8 до 12 грудня тривали у місті Анталія (Туреччина). У складі української команди виступали і тернопільські спортсмени, які вибороли дев’ять нагород різного гатунку. Так, у розділі «Light» перше місце серед дівчат у ваговій категорії до 52 кг посіла Богдана Малищик, а Дмитро Патиковський став переможцем у ваговій категорії до 80 кг серед чоловіків. Срібною призеркою у цьому розділі програми у ваговій категорії до 52 кг серед жінок  стала  Любов Дереш, Сергій Качура посів третє місце у ваговій категорії до 65 кг серед чоловіків. У розділі «Classic», навпаки, Любов Дереш у ваговій категорії 52 кг стала чемпіонкою світу серед жінок, а Богдана Малищик здобула звання віце чемпіонки світу, пише ГС.

Срібними призерами серед чоловіків стали Дмитро Пелих у ваговій категорії 85 кг та Анатолій Костюк у ваговій категорії 90 кг. Третє місце у ваговій категорії 65 кг зайняв Сергій Качура.

В результаті у командному заліку збірна команда України посіла перше місце. Другими були представники Азербайджану, а третє – у команди Узбекистану.

Як повідомив тренер спортсменів Дмитро Патиковський, такий успішний виступ команди  області з універсального бою на світовому рівні підтверджує, що цей вид спорту у нас активно розвивається, і для подальшого поступу та здобутків є потреба в оновленні залу для тренувань, аби довести його до сучасного рівня європейських стандартів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *