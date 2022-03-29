В Польщі українців прийняли без закордонних паспортів, зробили безплатні проїзди, а у Тернополі влада заробляє на біженцях

У Тернополі масово штрафують та евакуюють за неправильне паркування автомобілі з інших регіонів.

Як пише Petro Skarzhynskyi в групі Тернопільські плітки, зараз у місті стільки транспорту, що припаркуватися ніде. Тим більше для іногородніх, які не знають міста.

В місті ні одного вказівника по дорозі, і де є паркінги (а вони є?), а міськрада продовжує заробляти на громадянах. Причому автомобілі з номерами 0001, 5577, 7777 і т.д., що стоять по всьому центру недоторкані.

За словами чоловіка в тій же Польщі українців прийняли без закордонних паспортів, без ковід-сертифікатів, для українських авто зробили безплатні проїзди автобамами і парковки.

Вуйки з мерії, одумайтесь – у людей біда і так. А якщо хочете діяти згідно закону – грузіть з центру всі Порші, Мерседеси, БМВ… А то знову в нас якось усе однобоко…