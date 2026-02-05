Пожежа у Шибалині: 72-річну жінку врятував сусід, потерпіла госпіталізована

4 лютого 2026 року о 20:40 у селі Шибалин Бережанської територіальної громади на вулиці Данила Галицького виникла пожежа в житловому будинку. Вогонь знищив речі домашнього вжитку та пошкодив облицювання стін і стелі на площі 30 м².

Під час пожежі травмувалась 72-річна мешканка будинку, яка отримала термічні опіки І–ІІ ступеня. Потерпілу було госпіталізовано до КНП «Бережанська міська лікарня».

Сусід, що проживає неподалік, встиг врятувати жінку до прибуття рятувальників. Завдяки швидким діям місцевого жителя та професіоналізму рятувальників з 7-ї державної пожежно-рятувальної частини вдалося врятувати ще одну будівлю.

Причини пожежі наразі встановлюються.