Ожеледиця та шквальні вітри на Тернопільщині: ситуація на дорогах станом на 5 лютого

Станом на ранок 5 лютого 2026 року проїзд дорогами державного значення на Тернопільщині забезпечено, незважаючи на складні погодні умови. У регіоні триває інтенсивний крижаний дощ та шквальні вітри, що сприяють утворенню крижаної кірки на земній поверхні.

Для забезпечення безпечного руху підрядні організації оперативно приступили до посипки проїзної частини протиожеледними сумішами. Протягом доби в роботі нон-стоп були задіяні понад 60 одиниць техніки та більше 100 працівників.

Станом на зараз, опади місцями припинились, а температура повітря коливається від 0° до 3° морозу. Посипка продовжується в тих місцях, де зберігаються складні погодні умови.

Правоохоронці нагадують водіям про необхідність дотримання правил дорожнього руху, врахування погодних умов та обережності на дорозі. Особливо важливо зберігати швидкісний режим і дистанцію, адже в умовах ожеледиці це може значно знизити ризик аварій.

Водіям вантажного транспорту рекомендується перечекати несприятливі погодні умови на майданчиках відстою, які розташовані вздовж державних доріг Тернопільщини.

Будьте обережні за кермом та пам’ятайте, що ваша безпека – це, перш за все, відповідальність за свої дії на дорозі!