Зборівська міська рада втратила права на 14 га земель водного фонду: її повернули у державну власність

Прокурори Бережанської окружної прокуратури забезпечили виконання рішення суду за позовом в інтересах держави про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельними ділянками водного фонду на загальну площу 14,3738 га. Землі, вартістю понад 300 тисяч гривень, знову належать державі.

Зборівська міська рада раніше протиправно зареєструвала право комунальної власності на дві земельні ділянки водного фонду, на яких розташовані гідротехнічні споруди державної власності. Під час реєстрації цільове призначення було вказано як «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва».

Господарський суд підтримав позицію прокуратури, вказавши, що ці земельні ділянки не можуть належати до комунальної власності, оскільки на них знаходяться об’єкти державної власності — гідроспоруди. Судовим рішенням скасовано реєстрацію прав комунальної власності та повернуто ці землі у державну власність.

Це рішення забезпечує повернення земельного фонду у розпорядження держави для подальшого використання відповідно до призначення.