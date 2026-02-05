На Тернопільщині чоловік підрізав знайомого

У Скориківській громаді поліція затримала 50-річного чоловіка, підозрюваного в нанесенні тяжкого тілесного ушкодження знайомому. Інцидент стався під час сварки між двома чоловіками, коли вони разом розпивали спиртні напої. Під час конфлікту зловмисник схопив ніж і вдарив 51-річного потерпілого в спину.

Потерпілий з проникаючим ножовим пораненням звернувся до медиків. На даний момент він перебуває в лікарні.

Оперативники карного розшуку оперативно встановили місцеперебування підозрюваного, який виявився раніше судимим за насильницькі злочини. Ніж, яким було завдано удар, вилучено як речовий доказ.

Поліцейські затримали підозрюваного згідно з ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За скоєння цього злочину чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Триває досудове розслідування для встановлення причин конфлікту та обрання запобіжного заходу.